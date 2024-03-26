Путін вклав "величезні кошти" на підтримку ультраправих партій по всьому ЄС — євродепутатка

Теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол", який стався під Москвою, провели терористи ІДІЛ.

Спроба очільника Кемля Володимира Путіна звинуватити Україну в теракті під Москвою стала шоком навіть для європейських ультраправих політиків.

Про це під час брифінгу в Києві заявила голова підкомітету Європарламенту з безпеки та оборони Наталі Луазо, передає кореспондент РБК-Україна.

Луазо заявила, що в Європі знають про спонсортво очільника Кремля ультраправих партій по всьому Європейському союзу. Вклавши "величезні кошти" на підтримку ультраправих в ЄС він має на меті отримати "довірених осіб та корисних ідіотів", які поширюють його пропаганду.

"Ми демократичне суспільство, тому цензури як такої немає, але держави-члени дедалі більше викривають реалії іноземного втручання", — додала євродепутатка.

Вона нагадала, що нещодавній теракт у торговому центрі "Крокус Сіті Хол", який стався під Москвою, провели терористи ІДІЛ. Але Путін негайно звинуватив Україну.

"У західноєвропейському суспільстві, навіть для ультраправих політиків, стало шоком побачити російського президента, який ігнорує реальність і вважає за краще вказувати на звичайного для нього винуватця — Україну", — зазначила Луазо.

Нагадаємо, що Росія і її сателіти шукають, на кого покласти провину за теракт у концертній залі "Крокус Сіті Хол", який забрав майже півтори сотні життів. Голова російської ФСБ і секретар Радбезу Росії заговорили про український слід, начебто, атаку радикальних ісламістів допомагали готувати спецслужби України. Тоді як терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за розстріл відвідувачів концерту у ТЦ під Москвою.

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