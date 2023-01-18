Путін вкотре заявив про "неонацистів" у Києві та про захист "носіїв російської культури"

Президент Росії Володимир Путін вкотре назвав українську владу "неонацистським режимом" та назвав розв’язану ним війну захистом носіїв російської мови та культури.

Про це російський диктатор заявив 18 січня.

"Ми маємо всі підстави називати сьогоднішній режим (в Україні – ред.) неонацистським", – повторив господар Кремля свою традиційну пропагандистську брехню.

"І є всі підстави допомагати, зокрема й за допомогою збройних сил, тим людям, які вважають себе частиною російської культури, носіями російської мови, дорожать цим так само, як своєю культурою і своїми традиціями. Ми не можемо їх не захищати", – так Путін цинічно висловися про вбивства окупантами мирних українців.

Зауважимо, що президент РФ також пообіцяв неодмінно здобути перемогу, проте затнувся і не сказав, у чому саме, очевидно маючи на увазі слово "війна".

Нагадаємо, за даними української розвідки, Путін не очікував, що війна проти України так затягнеться. Тож на сьогодні диктатор розглядає варіант тривалих бойових дій на виснаження, задля чого в РФ мобілізують усі резерви та засоби.

Водночас і президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов вважає, що Путін найближчим часом розпочне новий етап – велику війну, якої ще не було. При цьому експерт гадає, що західні партнери України не підозрюють про відповідну підготовку Росії.

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