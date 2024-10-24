Путін вкотре зганьбився: не зміг вимовити ім’я та прізвище президента Туреччини ані з першого, ані з другого разу (відео)

Кремлівський диктатор Путін зганьбився на саміті БРІКС. Він не зміг вимовити ім’я та прізвище турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана ні з першого, ні з другого разу.

Відповідне відео, яке доводить, що Путін має проблеми з мовленням, миттєво розлетілося Мережею.

"Слово президенту Тайпу Ерджогану… Ржейпу Тапу… Ейдогану", – намагався вимовити Путін.

Путін не зміг вимовити ім’я та прізвище президента Туреччини ні з першого, ні з другого разу

Нагадаємо, що схожа невдача спіткала очільника Кремля рік тому, коли він не зміг вимовити імʼя президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Російський президент, звертаючись до свого казахстанського колеги, назвав його "Кемель Жомартович", але потім зупинився і повторив правильно - Касим-Жомарт Кемелевич.

Але найколоритніша обмовка господаря Кремля пролунала у червні 2022 року. Виступаючи на Петербурзькому економічному форумі, Путін назвав Токаєва скоромовкою, яка прозвучала приблизно як “Кемежам Ішемільєвіч”.

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