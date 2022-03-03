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Путін вніс до Держдуми на ратифікацію поправки до угоди про миротворчу діяльність ОДКБ щодо запровадження поняття «координаційна держава»

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Путін вніс до Держдуми на ратифікацію поправки до угоди про миротворчу діяльність ОДКБ щодо запровадження поняття «координаційна держава»

Associated Press

Документ, зокрема, передбачає можливість використання сил ОДКБ у миротворчих операціях під егідою Організації об'єднаних націй (ООН) через «координаційну державу — член ОДКБ».

Президент РФ Володимир Путін вніс 3 березня до Державної думи законопроект про ратифікацію протоколу про внесення коригувань до Угоди про миротворчу діяльність Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) від 6 жовтня 2007 року. Про це повідомляє korrespondent.net.

Документ, зокрема, передбачає можливість використання сил ОДКБ у миротворчих операціях під егідою Організації об'єднаних націй (ООН) через «координаційну державу — член ОДКБ».

У документі зазначено, що «координаційна держава» (КГ) — це одна з держав-членів ОДКБ, яка обере спеціальну раду для вирішення організаційних питань та забезпечення залучення колективних миротворчих сил (КМС) в операціях ООН.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив виданню «Бабель», що таким чином Путін намагається вигадати підстави, щоб залишити свої війська на території України.

«Він хоче залишити на нашій території «миротворчі сили» та погрожувати іншим», — заявив Клімкін.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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