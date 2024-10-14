Путін вніс до Держдуми проєкт про стратегічний договір з КНДР

Цей договір був підписаний ще влітку під час візиту Путіна до Пхеньяна.

Очільник Кремля Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР.

Про це йдеться у повідомленнях російських пропагандистських агенцій.

Договір нагадує військовий союз і передбачає військову та іншу співпрацю між Росією та Північною Кореєю у разі нападу на одну із цих країн.

Від візиту Путіна до Північної Кореї, яку він здійснив влітку 2024-го російська армія почала масово використовувати північнокорейські артилерійські снаряди.

Також відомо про заяви перших осіб КНДР про відправлення до Росії своїх солдатів для участі у російсько-українській війні.

Є версія, що північнокорейські військові охоронятимуть кордони Росії, щоби більше російських військових могли взяти участь у бойових діях на території України.

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