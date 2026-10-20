«Путін водить Трампа за ніс»: сенатор-республіканець жорстко розкритикував президента США

Сенатор Тілліс розкритикував Трампа / © ТСН

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Сенатор від штату Північна Кароліна Том Тілліс під час виступу на телеканалі CNN обурився оцінками Дональда Трампа, який стверджував, що Росія нібито «нормально поводиться» в Україні. Крім цього, політик поділився власними враженнями від візиту до Харкова, де на власні очі побачив наслідки російських ударів по цивільних об’єктах.

Сенатор-республіканець Тілліс розкритикував Трампа і заявив, що Путін «водить його за ніс»

«Він убивця. І „не робить багато“ — що це означає? Він убив лише 20 чи 30 людей на день замість тисячі? Боже мій, навіть одне життя, забране Володимиром Путіним, — це вже забагато. І президент Трамп мав би це розуміти», — зазначив сенатор Тілліс.

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Він згадав, як на чолі з делегацією навідався до Харківщини, де побачив зруйновані російськими дронами цивільні продуктові магазини, заправки, знищені школи.

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Представник Республіканської партії підкреслив, що майбутнє суворо засудить Сполучені Штати, якщо країна відмовиться від захисту демократичного світу та дасть Кремлю можливість реалізувати свої загарбницькі плани.

Крім того, можливе проведення саміту за участю Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна сенатор назвав повністю абсурдним, наголосивши, що Москва й Пекін мають спільну мету — досягти глобального домінування у світі.

«Путін водить президента Трампа за ніс. А історія погано оцінить Америку, яка не стала на захист західного світу, якщо Путін таки доб’ється свого», — додав Тілліс.

Республіканці намагаються врятувати Україну від Трампа

Нагадаємо, рішення Дональда Трампа скасувати санкції проти РФ, обмежити військову підтримку України та закупати російське дизельне пальне викликали хвилю обурення в Конгресі США. Попри пояснення Білого дому про прагнення якнайшвидше завершити війну та знизити ціни на пальне, законодавці від обох партій засудили такий курс.

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У відповідь законодавці почали шукати важелі впливу на адміністрацію Трампа, оскільки понад рік працювали над санкційним законодавством. Зокрема, голови профільних комітетів закликали Білий дім домовитися з Києвом про припинення ударів по російських НПЗ в обмін на розвіддані про запуски ракет, а також попередили про розслідування щодо обмеження використання мережі Starshield.

Найрадикальніші республіканці висунули ультиматум, пригрозивши заблокувати ключові пріоритети Білого дому, включно з оборонним бюджетом на 1,5 трлн доларів. Водночас самі конгресмени визнають, що їхній реальний простір для стримування президента є обмеженим через відсутність єдиної позиції та здатність Трампа діяти в обхід законодавців.

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