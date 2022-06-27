Путін вперше від початку активної фази війни проти України здійснить закордонні візити

Путін вперше від початку активної фази війни проти України здійснить закордонні візити

Господар Кремля цього тижня відвідає дві невеликі пострадянські держави в Центральній Азії.

Президент Росії Володимир Путін цього тижня відвідає Таджикистан і Туркменістан. Це буде перша закордонна поїздка російського лідера після того, як він віддав наказ про вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на російські ЗМІ.

У Душанбе Путін зустрінеться з президентом Таджикистану Імомалі Рахмоном, близьким союзником Росії та найбільш довготривалим правителем колишньої радянської держави. В Ашхабаді він візьме участь у саміті прикаспійських держав, у тому числі лідерів Азербайджану, Казахстану, Ірану та Туркменістану.

Вторгнення Росії до України призвело до жорстких фінансових санкцій з боку Заходу. У відповідь путінська Росія розпочала побудову міцніших торговельних зв'язків з азіатськими державами, такими як Китай, Індія та Іран.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що найближчими місяцями передасть Білорусі комплекси "Іскандер-М", на яких можуть з’явитись ядерні заряди.

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