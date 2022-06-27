Путін вперше від початку активної фази війни проти України здійснить закордонні візити

Господар Кремля цього тижня відвідає дві невеликі пострадянські держави в Центральній Азії.
Президент Росії Володимир Путін цього тижня відвідає Таджикистан і Туркменістан. Це буде перша закордонна поїздка російського лідера після того, як він віддав наказ про вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на російські ЗМІ.
У Душанбе Путін зустрінеться з президентом Таджикистану Імомалі Рахмоном, близьким союзником Росії та найбільш довготривалим правителем колишньої радянської держави. В Ашхабаді він візьме участь у саміті прикаспійських держав, у тому числі лідерів Азербайджану, Казахстану, Ірану та Туркменістану.
Вторгнення Росії до України призвело до жорстких фінансових санкцій з боку Заходу. У відповідь путінська Росія розпочала побудову міцніших торговельних зв'язків з азіатськими державами, такими як Китай, Індія та Іран.
Нагадаємо, раніше Путін заявив, що найближчими місяцями передасть Білорусі комплекси "Іскандер-М", на яких можуть з’явитись ядерні заряди.
Читайте також: