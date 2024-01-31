Путін вперше від початку повномасштабної війни відвідає країну НАТО — Reuters

Туреччина не підписала Римський статут, який зобов’язує виконувати рішення МКС, тому президент РФ може не боятися арешту.

Президент Росії Володимир Путін має намір 12 лютого відвідати Туреччину з офіційним візитом і зустрітися з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це у середу, 31 січня, повідомив турецький чиновник, якого цитує Reuters.

В агентстві нагадали, що це буде перший візит Путіна до країни-члена НАТО після нападу Росії на Україну в лютому 2022 року.

Відтоді російський президент різко обмежив свої закордонні поїздки, особливо після того, як минулого року, у березні, Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав на його ім’я ордер на арешт за депортацію українських дітей до Росії.

Туреччина не підписала Римський статут, який зобов’язує виконувати рішення МКС, тому Путін може їздити в цю країну, не боячись бути арештованим.

Відколи Росія почала вторгнення в Україну, Туреччина намагається підтримувати добрі стосунки як з Москвою, так і з Києвом. За цей час Анкара надала Україні військову техніку та висловила підтримку її територіальної цілісності, але натомість виступила проти санкцій Заходу проти Росії.

Наразі Туреччина намагається переконати Росію повернутися до угоди, яка до липня 2023 року дозволяла експорт українського зерна через безпечний морський коридор через Чорне море.

Нагадаємо, зустріч Реджепа Таїпа Ердогана з Володимиром Путіним в російському місті Сочі 4 вересня 2023 року закінчилася безрезультатно.

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