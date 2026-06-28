Путін / © ТСН

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У Росії триває криза паливного ринку. Російський президент Володимир Путін визнав, що влада змушена використовувати резерви пального, а на окремих автозаправних станціях уже спостерігається дефіцит.

Про це стало відомо під час виступу Путіна 28 червня.

Він заявив, що нині запаси бензину становлять близько 1,7 млн тонн, що, за його словами, відповідає рівню минулого року. Також Путін заявив, що всі великі нафтопереробні заводи працюють на максимальному навантаженні.

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Водночас Кремль уже вдається до нових обмежень, щоб стримати ситуацію на внутрішньому ринку.

Путін анонсував нові обмеження

Російський очільник повідомив, що влада вже запровадила тимчасову заборону на експорт окремих видів пального.

«Для стабілізації ситуації тимчасово запроваджено повну заборону на експорт бензину та авіаційного гасу. Також розглядається необхідність запровадження заборони на експорт дизельного пального», — заявив Путін.

Так Кремль намагається залишити більше пального всередині країни, щоб покрити внутрішній попит.

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Нагадаємо, що останніми тижнями в Росії дедалі частіше повідомляють про перебої з постачанням бензину та локальний дефіцит на АЗС. На цьому тлі уряд уже оголосив про низку заходів для стабілізації ринку, серед яких можливість імпорту бензину та зміни правил біржової торгівлі паливом.

Раніше також повідомлялося, що Москва звернулася до Казахстану щодо можливих поставок бензину марки АІ-92 для покриття внутрішнього дефіциту.

Тим часом масовані атаки БпЛА глибоко в тилу Росії спричинили критичні руйнування оборонних підприємств та глобальний дефіцит нафтопродуктів.

Успішне знищення стратегічної інфраструктури спровокувало рекордний обвал фондового ринку та неконтрольоване зростання бюджетного дефіциту РФ.

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