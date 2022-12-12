Путін вперше за 10 років скасував підсумкову пресконференцію з журналістами

Наприкінці року очільник Кремля Володмир Путін традиційно проводить велику пресконцеренцію за участі іноземних та регіональних журналістів.

Президент Росії Володимир Путін цьогоріч вперше за 10 років скасував підсумкову пресконференцію з журналістами.

Про це повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

У Кремлі розраховують, що Путін "знайде можливість поговорити" з кремлівським пулом, а пресконференції він дає "регулярно в ході закордонних поїздок".

При цьому представник Кремля також не повідомив про можливу дату послання глави держави Федеральним зборам.

"Ми ще вас орієнтуватимемо", – додав Пєсков.

Нагадаємо, Пєсков висунув умову для завершення війни в Україні.

Читайте також: