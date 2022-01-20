Путін вручив голові “Газпрому” одну з найвищих нагород Росії

Олексій Міллер, який понад 20 років очолює компанію-монополіста на ринку газу, став Героєм Праці РФ.

Указом російського президента Володимира Путіна голові компанії "Газпром" Олексію Міллеру присвоєно звання Героя Праці Російської Федерації.

У четвер, 20 січня, цей документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.

В указі Путіна наголошується, що очільникові "Газпрому" надали це звання за "особливі трудові заслуги перед державою і народом".

Звання Героя Праці Російської Федерації поряд із званням Героя Російської Федерації є найвищою державною нагородою в Росії.

Відомо, що Олексій Міллер народився 1962 року в Ленінграді (нині - Санкт-Петербург), 31 січня йому виповниться 60 років. Вищу освіту він здобув у Ленінградському фінансово-економічному інституті ім. Н. А. Вознесенського, має ступінь кандидата економічних наук. Від 2001 року він - голова правління "Газпрому", від 2002 року - заступник голови ради директорів компанії.

Нагадаємо, парламент Молдови запровадив надзвичайний стан після погроз російського "Газпрому" про припинення постачання газу.

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