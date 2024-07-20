Путін все більше боїться за своє життя: опозиціонер вказав на цікаву деталь під час тестування Lada

Під час тест-драйву Lada Aura кремлівський диктатор був без бронежилета та краватки, але кількість охорони навколо траси навіть важко собі уявити.

Президент РФ Володимир Путін протестував новинку російського автопрому Lada Aura. Він особисто сів за кермо та проїхався Північним обходом Твері – щойно відкритою ділянкою траси М11, яка пов'язує Москву та Санкт-Петербург.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів "24 Каналу", чому Путін під час тест-драйву був у розхристаній сорочці та без бронежилета, який він носить на публічних заходах багато років.

На оприлюднених кремлівською пропагандою кадрах, видно, що диктатор катався у супроводі великого кортежу, а після зупинки його одразу оточили особисті охоронці. На думку Яковенка, Путін має найбільшу охорону на всій планеті, яку не може собі дозволити жодний інший світовий лідер, а заходи безпеки є найретельнішими, які можна собі уявити.

"Навряд чи ми колись з'ясуємо, на скільки десятків кілометрів довкола цього автомобіля була зачищена територія, яка кількість снайперів сиділа під кожним кущем, скільки вертольотів контролювали цю трасу", – зазначив Яковенко.

Журналіст додав, що під час останньої інавгурації Путіна Москву "зачистили" повністю. Такі заходи безпеки можна порівняти хіба що з охороною північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, вважає опозиціонер.

За його словами, лідерів західних держав охороняють набагато менше. Про це, наприклад, свідчить те, що у США були вбиті чотири президенти, а ще на трьох здійснювалися замахи.

"Це пов'язано не тільки з тим, що у США вільне носіння зброї, а й з тим, що немає таких гігантських витрат за захист першої особи держави", – додав Ігор Яковенко.

Нагадаємо, резиденцію Путіна на Валдаї охороняють найпросунутіші зенітно-гарматні комплекси "Панцир". До того ж на фобіях диктатора грає його оточення, яке на цьому заробляє не тільки гроші.

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