Путін – все: російська еліта та бізнесмени активно шукають йому заміну - названо кандидатів

Представники російського бізнесу та еліта незадовлені діями російського президента-диктатора Володимира Путіна та шукають йому заміну і уже мають декілька кандидатів.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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За його словами, Путіним незадоволена практично уся еліта. У кожного своє причина. Зокрема, оточення Путіна нне розуміє для чого господар Кремля розв'язав нікому не потрібну війну, в якій Росія точно програє.

Так, один із кандидатів на місце Путіна є син секретар Ради Безпеки Російської Федерації Миколи Патрушева - міністр сільського господарства Дмитро Патрушев.

"Довкола Путіна, безумовно, йдуть розмови про те, щоб його замінити. Мовиться про те, що (Ніколай) Патрушев готує свого сина, який є міністром сільського господарства. Є й інші кандидатури", – зазначив Жирнов.

Також, Путіним незадоволені російські теорористи Ігор Гіркін та Євген Пригожин. Їм здається, що очільник Кремля недостатньо жорстоко веде війну в Україні.

"Від неї дуже сильно постраждає російська економіка й умовно приватний бізнес, адже в Росії немає по-справжньому приватного бізнесу. Вони всі залежать від Путіна та влади", – зауважив ексрозвідник.

Хто може стати президентом РФ після Путіна

Коли у Кремлі побачили, що їм війну в Україні не виграти, вони почали активно шукати заміну російському президенту Володимиру Путіну. Генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що одним з реальних кандидатів є міністр сільського господарства Дмитро Патрушев - син секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева.

Тим часом політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок висловив таку думку, що президентом РФ може стати нинішній прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

А керівник незалежної Міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв не виключає, що наступним очільником РФ стане опозиціонер Олексій Навальний.

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