"Путін вступає в нову еру надзвичайної влади в РФ": що буде з війною в Україні

Напередодні так званої інавгурації президента РФ, що відбудеться 7 травня, експерти проаналізували, що зміниться із початком чергового 6-річного терміну Володимира Путіна та зазначили, що він вступає в нову еру надзвичайної влади в Росії. Проте війна в Україні займатиме центральне місце в його політиці.

Про це пише Associated Press із посиланням на слова професора Сіракузького університету Брайана Тейлора.

"За понад 20 років при владі Путін перетворив Росію на моноліт, розгромивши політичну опозицію, вигнавши з країни незалежних журналістів і пропагуючи все більшу відданість зарозумілим "традиційним цінностям", — сказав Тейлор.

За його словами, наразі Путін не виявляє жодних ознак зміни курсу.

"Війна в Україні займає центральне місце в його нинішній політиці, і я не бачу нічого, що могло б вказувати на те, що це зміниться. І це впливає на все інше", — вважає Брайан Тейлор.

Професор міжнародних відносин Гарварду Стівен Волт припустив, якщо війна в Україні закінчиться не повною поразкою будь-якої зі сторін, а Росія збереже за собою частину територій, які вона вже окупувала, країни ЄС побоюються, що Путін може напасти на країни Балтії або Польщу.

"Цілком можливо, що в Путіна справді величезні амбіції, і він спробує після дороговартісного успіху в Україні здійснити новий напад деінде... Але Росія буде не в змозі розпочати нові агресивні війни, коли війна на Україні нарешті закінчиться", — сказав Волт.

Також є припущення, що на рішення диктатора може вплинути його вік.

Так, Максим Саморуков із Російського Євразійського центру Карнегі заявив, що "Москва, найімовірніше, зробить приречені на провал помилки", припустивши, що вік Путіна може вплинути на його судження і рішення.

"Відчуття обмеженості часу, що зростає, безсумнівно, сприяло його доленосному рішенню вторгнутися в Україну... Путін, можливо, вступає у свій новий термін зі слабшою владою, ніж здається: режим перебуває під постійним ризиком звалитися відразу, як це сталося з радянським попередником Путіна три десятиліття тому", — сказав Саморуков.

Тим часом є одна країна, що може змусити Путіна закінчити війну в Україні. Про це сказали у МЗС Польщі.

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