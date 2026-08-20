Путін втрачає контроль: диктатору довелось при всіх визнати удари України, бо в “перемогу” вже не вірять – ISW

Путін у формі / © Associated Press

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Російський диктатор Путін більше не спроможний приховувати масштабні збитки, яких зазнала економіка РФ за понад чотири роки повномасштабної війни та внаслідок системних далекобійних ударів України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у свіжому звіті.

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За даними аналітиків, під час останнього публічного виступу Путін був змушений вигадувати «позитивні нюанси» для вкрай слабких економічних показників. Диктатор визнав, що зростання ВВП Росії становить мізерний ~1%, назвавши це «скромним, але позитивним» результатом. Більше того, очільник Кремля прямо заявив, що на економіку тиснуть «зовнішній тиск» та «терористичні атаки» — саме так кремлівська пропаганда називає успішні українські далекобійні удари.

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В ISW підкреслюють, що Путін опосередковано визнав успішність українських атак на об’єкти компанії Wildberries наприкінці липня та в серпні 2026 року, які завдали значних фінансових та операційних збитків Росії. Диктатор обмовився, що деякі логістичні вузли та склади потребують «відновлення», хоч і намагався запевнити, що торговельна інфраструктура нібито функціонує.

Чому Путін змінив риторику саме зараз?

Аналітики зазначають, що Кремль опинився у пастці перед вересневими виборами до Держдуми.

Росіяни щодня відчувають на собі наслідки війни — галопуючу інфляцію, стрибок цін, дефіцит пального та гостру нестачу робочих рук. У міф про «все йде за планом» більше ніхто не вірить.

Путін намагається продемонструвати, що він та його партія «Єдина Росія» нібито розуміють проблеми звичайних громадян і розв’язують їх, аби не виглядати відірваними від реальності.

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Якщо фронтові невдачі Кремль ще може приховувати за допомогою тотальної цензури та вигаданих «перемог», то наслідки далекобійних ударів України російський бізнес і населення бачать на власні очі.

Своєю заявою диктатор намагався заспокоїти суспільство та підготувати його до нових жертв заради війни, яка провалюється. Проте сам факт того, що Путіну довелося публічно виправдовуватися за руйнування інфраструктури, свідчить про поступову втрату контролю над тоталітарним нарративом всередині РФ.

Раніше головний економіст російського державного банку «Внешэкономбанк» Андрій Клепач заявив, що українські удари по портах, інфраструктурних об’єктах, хімічних підприємствах і НПЗ завдають РФ дедалі відчутнішої шкоди. Після цієї заяви про стагнацію, воєнну кризу та загрозу для «перемоги» у війні проти України економічного експерта звільнили з роботи.

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