Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, втрачає контроль над подіями у війні проти України, а його літній наступ став «останнім поштовхом», що провалився. Кремль може спробувати ініціювати тимчасове перемир’я на вигідних для себе умовах, щоб виграти час.

Про це пишуть аналітики вашингтонського Центру аналізу європейської політики (CEPA).

Як йдеться у публікації, початковий план Путіна вести війну у форматі «спеціальної військової операції», яка не впливає на життя пересічних росіян, повністю провалився. Ситуація вийшла з-під контролю, а літній наступ, який, за словами полонених офіцерів РФ, мав стати «останнім поштовхом до перемоги», не приніс жодного стратегічного успіху.

Натомість Росія має лише обмежені просування ціною величезних втрат, а опитування показують, що кожен третій росіянин значно постраждав від війни. До цього додаються економічні та соціальні проблеми через інтенсивні українські удари по російських НПЗ.

Несподіваний тиск із Вашингтона

Додатковим фактором, що руйнує плани Кремля, стала позиція президента США Дональда Трампа. Всупереч сподіванням Москви, він не став її союзником, а навпаки, почав нарощувати підтримку України.

«Дійшло до того, що Трамп відкрито обговорює можливість надання Україні крилатих ракет великої дальності, що було немислимо в часи „проукраїнської“ адміністрації Байдена», — зазначають аналітики.

Який наступний крок

На думку експертів, усі ці події свідчать, що стара схема дій Путіна більше не працює. Втративши ініціативу, він може вдатися до хитрощів, щоб стабілізувати ситуацію.

Найбільш імовірним кроком аналітики вважають спробу протягнути певну форму тимчасового перемир’я на вигідних для Росії умовах. Мета такого «миру» — не завершити війну, а лише отримати паузу, щоб відновити сили, переозброїтися і згодом продовжити агресію, коли для цього складуться сприятливі обставини.

За прогнозом експерта, це призведе до повернення РФ до радянських практик: люди менше їздитимуть через нестачу бензину, а логістика скоротиться.