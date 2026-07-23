Путін втрачає контроль: удари по складах Wildberries обвалили довіру росіян до влади

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © ТСН

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У липні українські безпілотники успішно атакували одразу кілька величезних складів найбільшого російського онлайн-ритейлера Wildberries у Москві, Тамбові та на південному заході РФ. Внаслідок цих прицільних ударів загинули цивільні, десятки людей отримали поранення, а товарів було знищено на колосальну суму близько 1,9 мільярда доларів.

Про це пише The Economist.

Відповідь за українські міста

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що російські військові та волонтери активно використовують платформу Wildberries для закупівлі деталей до безпілотників і бронежилетів.

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«Це відповідь на російські удари по нашій цивільній інфраструктурі та по наших містах і громадах», — наголосив український лідер.

Ці атаки стали прямою відплатою за постійний російський терор проти об’єктів української поштової та логістичної компанії «Нова пошта», які агресор цинічно виправдовував нібито військовими цілями.

Збитки бізнесу та паніка серед населення

Мільйони клієнтів та сотні тисяч підприємців зазнали серйозних фінансових втрат, оскільки керівництво компанії незадовго до атак змінило умови договорів і зняло з себе відповідальність за воєнні ризики.

«Ризики перекладаються на нас. Збитки стають і нашими. Далі буде тільки гірше», — скаржиться продавчиня косметики Наталія Плонке.

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Падіння рейтингів та недовіра до телебачення

На тлі перенесення війни на російську територію та постійних проблем з пальним через удари по нафтопереробних заводах, у суспільстві стрімко зростає невдоволення владою.

Згідно з даними місцевих опитувань, рівень задоволеності урядовою політикою впав з 45 відсотків у січні до 21 відсотка у червні, а кількість росіян, які вважають курс країни хибним, подвоїлася.

Окрім цього, офіційні телеканали намагаються приховувати інформацію про українські удари, що призводить до катастрофічного падіння довіри до головного рупора кремлівської пропаганди.

«Ті чорні стовпи диму стали частиною нашого повсякденного життя», — зізнався журналістам один із жителів Москви.

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Нагадаємо, платформа Wildberries, склади якої атакують українські дрони, давно перетворилася на одну з ключових компаній російської економіки. Знищення українськими безпілотниками двох її великих логістичних центрів поблизу Москви може стати однією з найболісніших економічних втрат для Росії за весь час повномасштабної війни.

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