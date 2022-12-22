Путін втрачає легітимність: міжнародний експерт навів ознаки того, що диктатора припинять слухатися військові

Президент РФ втрачає авторитет.
Очільник Кремля Володимир Путін перебуває у "кризі легітимності". Згодом російська армія відмовиться виконувати його накази.
Таку думку ефірі Радіо НВ висловив міжнародний оглядач Іван Яковіна.
Експерт навів три ознаки втрати Путіним легітимності як "царя-полководця".
"По-перше, він почав програвати війну. По-друге, він воювати взагалі не вміє. А по-третє, боїться здатися, постати перед своїми солдатами. А це є обов'язковим компонентом військової легітимності, ти не можеш бути успішним військовим лідером, претендувати на щось і боятися власних вояків", — сказав Яковіна.
Яковіна зазначив, що справжній військовий лідер зобов'язаний спілкуватися зі своїми солдатами, а не лише з генералами, та й то на відстані.
"Хоч би в землянку якусь зайшов або в якесь приміщення, потиснув руки. Це має бути, якщо ти претендуєш на такий тип своєї легітимності, але Путін цього всього не має", — зазначив він.
За словами оглядача, визнане росіянами право Путіна на управління РФ "випаровується".
"Військові будуть першими, хто відмовиться йому підкорятися", — додав експерт.
Додамо, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі назвав звернення президента РФ Володимира Путіна по допомогу до Північної Кореї відчаєм.
А в Росії депутат вимагає від Генпрокуратури РФ порушити кримінальну справу проти президента Путіна за сказане ним слово "війна".
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