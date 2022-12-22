Путін втрачає легітимність: міжнародний експерт навів ознаки того, що диктатора припинять слухатися військові

Очільник Кремля Володимир Путін перебуває у "кризі легітимності". Згодом російська армія відмовиться виконувати його накази.

Таку думку ефірі Радіо НВ висловив міжнародний оглядач Іван Яковіна.

Експерт навів три ознаки втрати Путіним легітимності як "царя-полководця".

"По-перше, він почав програвати війну. По-друге, він воювати взагалі не вміє. А по-третє, боїться здатися, постати перед своїми солдатами. А це є обов'язковим компонентом військової легітимності, ти не можеш бути успішним військовим лідером, претендувати на щось і боятися власних вояків", — сказав Яковіна.

Яковіна зазначив, що справжній військовий лідер зобов'язаний спілкуватися зі своїми солдатами, а не лише з генералами, та й то на відстані.

"Хоч би в землянку якусь зайшов або в якесь приміщення, потиснув руки. Це має бути, якщо ти претендуєш на такий тип своєї легітимності, але Путін цього всього не має", — зазначив він.

За словами оглядача, визнане росіянами право Путіна на управління РФ "випаровується".

"Військові будуть першими, хто відмовиться йому підкорятися", — додав експерт.

Додамо, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі назвав звернення президента РФ Володимира Путіна по допомогу до Північної Кореї відчаєм.

А в Росії депутат вимагає від Генпрокуратури РФ порушити кримінальну справу проти президента Путіна за сказане ним слово "війна".

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