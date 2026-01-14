Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін настільки зосередився на війні в Україні, що країни, які він називав «стратегічними партнерами», втрачають підтримку Кремля. Після мовчазної згоди з захопленням США диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро Путін готується «здати» Іран.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників, які говорили на умовах анонімності.

Видання зазначає, що у Венесуелі чиновники зараз вважають, що їхні багаторічні відносини з Москвою у сфері безпеки були «паперовим тигром».

«Вони не самотні: від Дамаска й Тегерана до Гавани протягом останніх 13 місяців авторитарні режими, які раніше отримували вигоду від своїх тісних зв’язків з Кремлем, зіткнулися з браком російської підтримки, коли це було найбільш важливо», — йдеться у публікації.

Джерела Bloomberg стверджують, що захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро американськими силами стало шоком для венесуельських еліт: вони були розчаровані тим, що російські та кубинські спецслужби не змогли виявити загрозу, незважаючи на публічні сигнали президента США Дональда Трампа про намір усунути Мадуро.

Також у Венесуелі нарікають на провали російських систем ППО С-300 та Бук-М2 у захисті повітряного простору, стверджуючи, що Росія не надала належної технічної підтримки. Так само кіберзахист Венесуели залежав від росіян, але вони не змогли захистити від кібератак США, які призвели до відключення електроенергії під час захоплення Мадуро.

Наслідком цього стало руйнування довіри у сфері безпеки між Венесуелою, Кубою та Росією.

Співрозмовник видання зауважив, що захоплення Мадуро неприємне для Росії, але не катастрофічне. Значно серйознішу проблему становить втрата Ірану як стратегічного партнера, оскільки співпраця Росії з цією країною значно глибша, зокрема у військовій сфері, заявили джерела.

Джерела Bloomberg стверджують, що Росія може публічно підтримувати Іран, але навряд чи активно допомагатиме Тегерану через обмежені ресурси та пріоритет закінчення війни в Україні.

Видання нагадало, що торік Іран зазнав ударів з боку США, а тепер верховний лідер аятола Алі Хаменеї стикається з внутрішніми протестами, які загрожують його режиму, а також загрозою нових військових дій США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку масових протестів в Ірані, які загрожують поваленням у країні режиму аятоли Алі Хаменеї, російські військово-транспортні літаки почали здійснювати часті рейси до Тегерана.