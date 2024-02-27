"Путін втрачає свою легітимність": російський опозиціонер про політичні зміни в Росії

Сьогодні потрібно ставити питання політичних змін в Росії. Володимир Путін втрачає свою легітимність.

Про це сказав російський опозиціонер Ілля Пономарьов в ефірі телеканалу "Еспресо".

Треба створювати нову російську владу

За його словами, шлях до перемоги України простий – це постачання зброї, фінансова допомога, збільшення підтримки з боку Заходу, але є певна втомленість у США та Європі. Наразі Україна має багато проблем з останнім пакетом допомоги від США.

"Саме тому потрібно ставити питання політичних змін в Росії. Президент Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції відверто сказав, що не треба відмовлятися від ідеї повалення російської влади, не треба боятися цієї теми", – наголосив опозиціонер.

Як зазначив Пономарьов, потрібно створювати нову російську владу через те, що Путін втрачає свою легітимність на так званих виборах, які відбудуться 17 березня 2024 року. Навіть за російським законодавством він припинить своє існування як президент Росії.

"Також потрібно давати відповіді й на інші питання: якщо Путін не є легітимним, то хто є? Потрібно створювати таку тіньову владу, яка буде зрозумілою для російських еліт та російського суспільства як альтернативна влада. Щоб люди могли зробити свідомий вибір", – резюмував Ілля Пономарьов.

Раніше на Заході раптово заговорили про ймовірність відправки військ НАТО до України.

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