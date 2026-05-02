Путін втрачає владу над Росією: ситуація виходить з-під контролю і доходить до "бунтів"

У Росії рейтинг підтримки президента Володимира Путіна впав до 65,6 відсотка — найнижчого рівня з початку його військової кампанії. При цьому від початку року він знизився 12,2%. Росіяни дедалі більше готові ставити під сумнів владу кремлівського диктатора.

Про це пише Daily Mail.

Причиною «бунтів» проти Путіна видання називає занепад економіки країни та відсутність прогресу у війні проти України, яка триває вже п’ятий рік.

Прикладом невдоволення став виступ прокремлівської інфлюенсерки Вікторії Боні, яка просуває фітнес-програми та веганський бренд краси серед своїх 13 мільйонів підписників в Instagram.

У сміливому 18-хвилинному відео, яке за п’ять днів зібрало 30 мільйонів переглядів і понад 1,3 мільйона лайків, колишня зірка реаліті-шоу зробила різку заяву, яка схвилювала деяких з російських вищих чиновників.

«Народ боїться вас, художники бояться, губернатори бояться», — сказала вона президенту, перш ніж перерахувати низку питань, які, за її словами, від нього приховують, — від повеней у Дагестані та забруднення нафтою вздовж узбережжя Чорного моря до тиску на малий бізнес.

«Знаєте, який ризик? Люди перестануть боятися, що їх стискають, як пружину і одного дня ця пружина вистрілить», — заявила Боня, яка живе поблизу Монако.

Катерина Гордон, співачка тателеведуча, яка живе в Росії, також попередила Путіна про повстання серед жінок, чий бізнес закривається і які не можуть встигати за стрімким зростанням іпотечних ставок, а їхнім дітям відмовляють у доступі до вищої освіти через скорочення бюджету.

«Це буде найбільше розлучення з владою», — оголосила вона.

Навіть лідер російських комуністів Геннадій Зюганов заявив, що Росія може навіть зіткнутися з повторенням більшовицької революції 1917 року, якщо не вживе термінових заходів для вирішення зростаючого невдоволення.

Колишній переконаний прихильник вторгнення Путіна в Україну, z-блогер Ілля Ремесло заявив, що найближче оточення російського президента також «таємно ненавидить його».

Він оголосив, що хотів би стати новим лідером Росії після революції, і викликав кремлівського диктатора, щоб той його заарештував.

«Я використовую це інтерв’ю, щоб звернутися до тих, хто перебуває в цій системі, хто ще не вирішив, чи залишати її чи ні. Мій план — створити платформу та залучити тих, хто боїться висловитися проти Володимира Путіна. Я хочу стати представником цієї маси людей, яка обчислюється десятками мільйонів», — сказав несподіваний дисидент.

Нагадаємо, Ілля Ремесло вперше виступив проти Путіна в березні, назвавши його воєнним злочинцем, брехуном і злодієм. Після цього його госпіталізували до психіатричної клініки, що виглядало як акт репресій у радянському стилі, але його виписали, і згодом він відновив свої запеклі нападки.

Російські бунти проти влади — останні новини

Після серії українських ударів по нафтових об’єктах в Туапсе здійнялася хвиля обурення серед російських пропагандистів. Ультранаціоналістичний канал «Царьград» жорстко розкритикував владу Краснодарського краю за надсилання до Москви «красивих звітів» із неправдивою інформацією.

Міноборони РФ намагається загасити пожежу невдоволення, що спалахнула через масове залучення студентів до підрозділів безпілотних систем (USF). Ситуація настільки критична, що російське військове керівництво змушене виправдовуватися перед ректорами ВНЗ, намагаючись спростувати факти примусу.

