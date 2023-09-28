"Путін втратив контроль над війною": адмірал Радакін про удари по Чорноморському флоту РФ

У Великій Британії переконані, що наша держава здобуде перемогу над агресором.

Україна утримує ініціативу у війні. Доказом цього є удари по Чорноморському флоту РФ.

Про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Радакіна, партнери обговорюють нові зобов’язання щодо військової допомоги, які були взяті на Рамштайні минулого тижня. Вони допоможуть зміцнити та втримати стійкість України протягом зими та після неї.

"Нещодавні удари по Чорноморському флоту – ще один приклад того, як Україна утримує ініціативу. Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав", – стверджує він.

Начальник Штабу оборони Великої Британії додав: цей візит та візити влітку зміцнили його переконання в тому, що Україна переможе. Тож країна продовжить підтримувати нас у боротьбі проти Росії.

Коротко про удари по штабу РФ

У п'ятницю, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти заявили про удар по штабу Чорноморського флоту.

Згодом у мережі опублікували відео влучного удару Сил оборони України по штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Внаслідок потужної "бавовни" ліквідований командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Віктор Соколов.

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