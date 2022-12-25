Путін вважає, що 99,9% росіян готові воювати за РФ: у ЦПД пояснили, чому це відверта брехня

Путін заявив, що 99,9% росіян готові покласти все на користь Батьківщини. У Центрі протидії дезінформації пояснили, чому це неправда.

Російський диктатор Володимир Путін в ефірі пропагандистського телеканалу заявив, що "Росія діє у правильному напрямку і захищає свої національні інтереси" та висловив впевненість, що "99,9% росіян готові покласти все на користь Батьківщини".

У Центрі протидії дезінформації розвіяли чергову брехню російського фюрера.

"Насправді більшості росіян новий рік, крім тягарів нічого не пропонує. За неповні 10 місяців війни російська армія офіційно втратила понад 100 тис. солдатів, витрати на війну склали майже 30% річного бюджету країни. За оцінками Західних експертів, внаслідок "спецоперації" країні знадобиться до 30 років, щоб вийти на довоєнний економічний рівень", - кажуть у ЦПД.

Про "готовність" росіян віддавати своє життя за путінську владу свідчать результати передсвяткових опитувань росіян. Згідно з опитуваннями Всеросійського центру вивчення громадської думки, 69,6% росіян не відчувають новорічного настрою, а для 62% головним потрясінням року стала "СВО".

"Неадекватна оцінка путіним ситуації в росії свідчить, що на тлі заяв про готовність до переговорів, кремль готує населення до продовження війни", - переконані у ЦПД.

Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації розповіли, що Росія прагне крізь західні медіа просунути наратив про необхідність мирних переговорів. Однак, за задумом РФ, такі переговори мають бути на умовах країни-агресора.

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