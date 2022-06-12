Путін вважає, що незалежної української культури не існує - Байден

Президент США Джо Байден переконаний, що мета російського диктатора Володимира Путіна — не просто повномасштабне вторгнення до України, а й знищення української культури.

Байден згадав, як ще влітку 2021 року зустрівся з Путіним у Женеві й намагався досягнути компромісу з низки питань. Однак тепер "понад 100 тисяч росіян вторглися в країну посеред Європи, коли ми думали, що ці часи вже минули".

Про це Байден сказав під час заходу в Каліфорнії 10 червня, йдеться на сайті Білого дому.

"Він не хоче просто вдертися в Україну, він хоче знищити українську культуру, бо вважає, що незалежної української культури не існує. Подивіться, що він робить. Він стирає з лиця землі не тільки те, що залишилося. Він знищує всі їхні культурні центри — музеї, школи, історичні пам’ятки. Він намагається знищити культуру", — зазначив президент США.

Байден підкреслив, що Америка не могли стояти осторонь і дозволити цьому статися. "Це просто неможливао", - каже Байден. Саме тому Вашингтон посилює НАТО і надає допомогу Україні.

Нагадаємо, В Держдепартаменті США заявили, що війни завершуються за столом переговорів, однак у ситуації з війною Росії проти України такі переговори, очевидно, не відбудуться найближчим часом.

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