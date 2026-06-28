Путін видав нові заяви про війну в Україні та цілі РФ: що він сказав

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація для РФ нібито залишається “під контролем”, а Захід не може перемогти Росію на полі бою.

Про це він сказав під час з’їзду партії “Единая Россия”, де також говорив про майбутні вибори до Держдуми.

Путін стверджував, що Україна нібито “відступає по всій лінії фронту”, а Росію, за його словами, намагаються “прибрати як світовий фактор”.

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Він також заявив, що Москва коригує окремі плани так званої “СВО” з урахуванням поточної ситуації, однак “усі стратегічні цілі” нібито будуть реалізовані.

“Росію пробують на зуб… Ми коригуємо деякі плани СВО з урахуванням поточної ситуації, але всі стратегічні цілі будуть реалізовані”, — сказав Путін.

Окремо російський диктатор говорив про вибори до Держдуми. За його словами, вони мають пройти у встановлені строки та “в суворій відповідності до закону”.

Путін заявив, що дасть доручення щодо безпеки виборів і “захисту від спроб зовнішньої маніпуляції”.

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Він також назвав майбутню кампанію “перевіркою на міцність політичної системи” та стверджував, що конкуренція на виборах буде “відкритою і чесною”.

Війна в Україні

Раніше видання The Independent писало, що Росія демонструє ознаки військового та дипломатичного виснаження у війні проти України. На тлі успішних ударів Сил оборони України по російській нафтовій інфраструктурі та логістичних вузлах, президент РФ Володимир Путін виступив із публічною заявою про готовність повернутися до дипломатичного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, в ISW зазначили, що проблеми в РФ вже неможливо приховати. В країні назріває масштабна криза, економіка тріщить по швах, але кремлівські чиновники досі звітують про «успіхи».

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