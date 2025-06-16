Путін використовує війну між Іраном та Ізраїлем зі своєю метою

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін намагається відволікти увагу світу від своєї війни проти України, пропонуючи допомогу США у посередництві в війни Ізраїлю та Ірану.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Путін продовжує зображувати Росію як ефективного та необхідного міжнародного партнера для Сполучених Штатів на тлі тривалої напруженості між Іраном та Ізраїлем.

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Президент США Дональд Трамп заявив 14 червня, що вони з Путіним розмовляли телефоном близько години про триваючі ізраїльсько-іранські удари та витратили «набагато менше» часу на розмови про Україну, ніж про Іран. Трамп заявив, що під час розмови він нагадав Путіну, що війна проти України має припинитися.

«Путін, ймовірно, намагається відволікти від своєї триваючої агресивної війни проти України, пропонуючи допомогу Сполученим Штатам у посередництві в ситуації на Близькому Сході», - зазначають аналітики.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що Росія не може бути посередником між конфлікті між Іраном та Ізраїлем як це пропонує американський президент Дональд Трамп.