Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відкинув вимогу Путіна повернути Альянс до меж 1997 року.

Про це Рютте сказав під час засідання Парламентської асамблеї НАТО в Берліні 23 листопада, передає The Guardian.

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Він назвав заклики Росії до повернення до європейського порядку безпеки, що існував до 1997 року, «неприйнятними».

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«Ми всі абсолютно чітко розуміємо, що пропозиції, висунуті Росією 2021 року, які по суті повертаються до того, щоб НАТО фактично відійшло від того, де ми є зараз, до кордонів 1997 року, є неприйнятними. І в НАТО немає нікого, хто вважає це гарною ідеєю», — сказав генсек Альянсу.

Рютте також прокоментував чергове падіння російських ракет у Польщі і відповідно на території НАТО, за що наразився на критику через свою нерішучість.

«Очевидно, що це небезпечний інцидент. Він стався з Росії. Чи був він навмисним, чи ні, звичайно, має вирішити влада. Я ніколи не буду робити припущень. Я можу коментувати це лише тоді, коли у нас будуть докази, отримані від системи, де Польща та інші союзники НАТО працюють разом, щоб оцінити, що саме сталося», — сказав він.

Нагадаємо, що Путін на зустрічах з тодішнім президентом США Байденом напередодні повномасштабного вторгнення неодноразово вимагав, щоб НАТО повернулося на межі 1997 року. Таким чином диктатор вимагає від НАТО відвести свої війська зі значної частини Східної Європи. Зокрема, це стосується насамперед Польщі і країн Балтії, а також нових членів Альянсу — Фінляндії і Швеції.

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За інформацією The New York Times, під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України російська делегація знову зажадала від Альянсу відвести війська до позицій, які НАТО займала 1997 року.

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