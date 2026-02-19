Путін вимагає від роботодавців збільшувати народжуваність у підлеглих: що пропонує

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін звернувся до роботодавців із цинічною вимогою стимулювати народжуваність у своїх підлеглих, пообіцявши за це підтримку від держави-агресорки.

Заяву господаря Кремля на засіданні наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив цитує The Moscow Times.

При цьому Путін нагадав, що кількість дітей до шести років у співробітників враховуватиметься у так званому «Стандарті суспільного капіталу бізнесу». Цей урядовий документ у Росії будуть використовувати для оцінки соціально відповідального бізнесу, а закладені в нього показники будуть враховані в ухваленні рішень про надання держпідтримки.

Усього документ містить 95 показників, серед яких — середня кількість дітей на одного співробітника, частка багатодітних батьків, кількість працівників у зареєстрованому шлюбі. Окремо враховуються витрати на проєкти щодо формування «традиційних російських духовно-моральних та культурно-історичних цінностей».

Цей документ розглядається як один із заходів реагування на демографічну кризу в Росії, де 2024 року народжуваність впала до мінімуму від 1999 року, а в першому кварталі 2025 року встановила антирекорд із рубежу XVIII–XIX століть. Актуальні дані про народжуваність у державі-агресорці недоступні, оскільки Росстат засекретив цю статистику.

Нагадаємо, у російській Держдумі пропонують обмежити доступ до порносайтів для росіян, які не мають дітей.