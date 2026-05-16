Путін вирішив роздати російські паспорти жителям Придністровʼя: підписано указ
Право на спрощене отримання громадянства отримали повнолітні іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають у Придністров’ї.
Диктатор Путін підписав указ про спрощений прийом до російського громадянства жителів сепаратистського регіону Молдови Придністров’я.
Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.
Згідно з указом, право на спрощене отримання громадянства отримали повнолітні іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають у Придністров’ї на момент набрання чинності документом.
Для них скасовуються вимоги щодо п’ятирічного проживання в Росії, а також підтвердження знання російської мови, історії Росії та основ законодавства РФ.
Подати заяву можна буде через російські дипломатичні представництва та консульські установи. В указі зазначено, що рішення ухвалене «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина».
Придністров’я — сепаратистський регіон Молдови, який фактично не контролюється Кишиневом із 1992 року. Росія формально визнає територіальну цілісність Молдови, але зберігає політичну, економічну та військову присутність у регіоні.
У Придністров’ї розміщений російський військовий контингент, який перебуває там із 1990-х років.
Раніше повідомлялося, що російський посол у Молдові попередив про «негативні наслідки» у разі ескалації напруженості у Придністров’ї.
Ми раніше інформували, що в Україні посилюють захист кордону з Придністров’ям. Наразі військові перевіряють зведення фортифікацій, рокадних доріг та зон стримування.