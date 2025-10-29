Валерій Герасимов / © ТСН.ua

Начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов перебуває під величезним тиском. Кремль вкрай незадоволений його роботою та фальшивими звітами з фронту. Тож російський очільник Володимир Путін поставив Герасимову дедлайн взяти Покровськ до середини листопада. Цей наказ є останньою можливістю для генерала зберегти свою посаду.

Агенти «АТЕШ» серед офіцерів однієї з угруповань ЗС РФ повідомили про це 29 жовтня.

«На тлі цього ультиматуму на Покровському напрямку фіксується різке посилення „м’ясозакидування“. Командування кидає у самогубні атаки величезні хвилі особового складу, щоб встигнути виконати наказ за всяку ціну», — розповідає «АТЕШ».

Недовіра до Герасимова зросла через недостовірне інформування про ситуацію, зокрема через недавню неправду про «оточення» підрозділів СОУ. Навіть російські пропагандисти відкрито визнають, що звіти генерала не відповідають дійсності.

Провал операції під Покровськом гарантує відставку Герасимова. Найбільш ймовірним кандидатом на його заміну вважається генерал-полковник Віктор Позніхір.

