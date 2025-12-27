Путін висунув ультиматум: погрожує продовжувати війну, якщо Україна не піде на його умови

Володимир Путін / © Associated Press

Очільник країни-агресорки Володимир Путін зробив чергову цинічну заяву щодо війни проти України. Він фактично висунув Києву ультиматум, погрожуючи продовжувати бойові дії, доки Москва не досягне своїх загарбницьких цілей, якщо українська влада відмовиться від капітуляції під виглядом «миру».

Про це пишуть РосЗМІ.

«Якщо Київ не бажає закінчити справу миром, Росія вирішить усі завдання СВО збройним шляхом», — заявив російський диктатор.

Окрім погроз, очільник Кремля спробував заспокоїти російську аудиторію традиційними мантрами про те, що війна нібито йде за сценарієм Москви.

«Всі завдання, що стоять перед ЗС РФ у СВО, виконуються відповідно до задуму», — стверджує Путін, ігноруючи колосальні втрати власної армії та економічні наслідки для Росії.

Нагадаємо, Росія публічно демонструє готовність до переговорів, однак, за оцінкою західних експертів, ці сигнали є лише імітацією діалогу. Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд зазначає, що Кремль використовує «переговорну гру» для введення в оману міжнародної спільноти та тиску на Україну з метою нав’язати їй ультиматуми.

Експерт наголошує, що завершення війни становить загрозу для влади Володимира Путіна, адже російська економіка й суспільство глибоко мілітаризовані, а різкий перехід до миру може спровокувати внутрішню кризу. За його словами, реальні перспективи миру можливі лише за умови посилення військового тиску на фронті та жорсткіших економічних санкцій проти РФ, попри тимчасову підтримку Росії з боку Китаю.