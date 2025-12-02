Путін висунув ультиматум щодо України та пригрозив морською блокадою: деталі заяви

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент Росії Володимир Путін виступив із черговими заявами щодо війни проти України, намагаючись виправдати агресію та одночасно посилюючи погрози.

Про це пишуть РосЗМІ.

Путін стверджує, що Росія «діє в Україні хірургічним способом», і що це нібито «не війна в прямому сенсі слова». Так Кремль продовжує маніпулятивно змінювати формулювання, намагаючись приховати власні злочини та масштаби вторгнення.

Реклама

За словами Путіна, РФ готова розширити удари по морській інфраструктурі України у відповідь на атаки по російських танкерах. Він пригрозив не лише портам, а й будь-яким суднам, які заходять до українських гаваней.

Заява Путіна також стосувалася можливого перекриття Україні виходу до моря. Він заявив, що це може стати відповіддю на «піратство» — так у Кремлі називають успішні українські атаки на російські судна.

Такі погрози вкладаються у традиційну риторику Кремля, спрямовану на тиск та залякування, особливо на тлі успіхів України в Чорному морі та на маршрутах експорту.

Нагадаємо, морські дрони СБУ уразили два підсанкційні нафтотанкери «тіньовго флоту» РФ KAIRO та VIRAT у Чорному морі. Під час атаки судна були порожніми і прямували на завантаження у порт Новоросійськ. За інформацією джерела, танкери могли перевозити нафти на майже 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити санкції.