Путін витрачає десятки мільйонів на дослідження боротьби зі старінням і доручив це своїй доньці
У 2021−2025 роках Російський науковий фонд підтримав 43 проєкти у сфері фундаментальної медицини, пов’язані з вивченням старіння — скоріше за все, за наказом диктатора РФ Володимира Путіна.
Російський диктатор Володимир Путін за останні кілька років значно збільшив фінансування проєктів із боротьби зі старінням.
Про це повідомило видання «Новая газета».
За даними видання, у 2021−2025 роках Російський науковий фонд (РНФ) підтримав 43 проєкти у сфері фундаментальної медицини, пов’язані з вивченням старіння. Водночас, для порівняння, у 2016−2020 роках таких досліджень було профінансовано не більше ніж сім.
Як пише видання, розмір грантів РНФ у 2025 році становить від 4 до 7 млн рублів (близько $47−82 тисячі) на рік із можливістю продовження фінансування на один або два роки. У 2017 році стандартні гранти були меншими — від 3 до 6 млн рублів (близько $35−70 тисяч доларів).
Як пише «Новая газета», згідно з мінімальними підрахунками, загальний обсяг фінансування проєктів зі старіння міг зрости з 21 млн рублів (приблизно $248 тисяч) у 2016−2020 роках до 172 мільйонів (приблизно $2,031 млн) у 2021−2025 роках. Причому реальна сума може бути ще вищою, вважають у виданні.
Крім цього, у 2025-му підтримку отримав ще щонайменше один проєкт, фактично пов’язаний зі старінням. Він дістав назву «Регуляція процесів оновлення клітин в організмі, фундаментальної основи тривалого збереження функціональної активності органів і тканин, здоров’я та активного довголіття людини». Особливо цікаво, пише видання, що його керівником значиться Марія Воронцова, яку в ЗМІ називають старшою дочкою диктатора Путіна.
За інформацією видання T-Invariant, Воронцова отримала грант за програмою фінансування наукових лабораторій світового рівня, хоча її Індекс Гірша — один із найважливіших наукометричних показників, що визначають затребуваність досліджень науковця, — значно нижчий, ніж в інших переможців конкурсу за цією програмою.
Водночас розмір гранту за програмою, заявку на яку подала Воронцова, помітно більший, ніж звичайний, і може становити до 30 млн рублів, пише «Новая газета».
За інформацією видання, основна частина таких проєктів припала на 2021−2023 роки, коли підтримку отримали 34 заявки. Серед них — дослідження «Механізми вродженого імунітету у формуванні фізіологічного і патологічного старіння», спрямоване на пошук маркерів, що дають змогу прогнозувати нормальне або ускладнене старіння. Інший проєкт вивчає зв’язок змін у мозку й очах із хворобою Альцгеймера та способи запобігання її розвитку.
Загалом же 2025 року РНФ підтримав п’ять медичних проєктів, у назвах яких фігурує слово «старіння», підсумувало видання.
У вересні 2024 року, як повідомляли російські ЗМІ, кремлівський режим зажадав від російських науково-дослідних інститутів терміново надати їхні напрацювання щодо боротьби зі старінням.
За даними видання «Медуза», з відповідним листом до них звернувся департамент науки та інноваційного розвитку МОЗ РФ.
При цьому головним лобістом програми зі створення «нових технологій заощадження здоров’я» став глава Курчатовського інституту Михайло Ковальчук, який є близьким другом російського диктатора Володимира Путіна.
«Ми отримали цей папір, і я, чесно кажучи, офігів. Сам посил мене спантеличив. Ну звичайно, нам зараз, крім цих старих пнів, відновлювати нікого, ага. Тобто рівно зараз (під час війни РФ проти України — ред.) ми маємо все кинути. Цей цинізм навіть спантеличує», — розповів журналістам співробітник одного з Національних медичних дослідницьких центрів РФ.
Нагадаємо, очільник Китаю Сі Цзіньпін порушив тему можливості подовжити життя до 150 років в особистій розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. Путіну та Сі зараз по 72 роки, і ніхто з них не призначив можливих наступників.