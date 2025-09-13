Путін витрачає десятки мільйонів на дослідження боротьби зі старінням і доручив це своїй доньці

Путін / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін за останні кілька років значно збільшив фінансування проєктів із боротьби зі старінням.

Про це повідомило видання «Новая газета».

За даними видання, у 2021−2025 роках Російський науковий фонд (РНФ) підтримав 43 проєкти у сфері фундаментальної медицини, пов’язані з вивченням старіння. Водночас, для порівняння, у 2016−2020 роках таких досліджень було профінансовано не більше ніж сім.

Реклама

Як пише видання, розмір грантів РНФ у 2025 році становить від 4 до 7 млн рублів (близько $47−82 тисячі) на рік із можливістю продовження фінансування на один або два роки. У 2017 році стандартні гранти були меншими — від 3 до 6 млн рублів (близько $35−70 тисяч доларів).

Як пише «Новая газета», згідно з мінімальними підрахунками, загальний обсяг фінансування проєктів зі старіння міг зрости з 21 млн рублів (приблизно $248 тисяч) у 2016−2020 роках до 172 мільйонів (приблизно $2,031 млн) у 2021−2025 роках. Причому реальна сума може бути ще вищою, вважають у виданні.

Крім цього, у 2025-му підтримку отримав ще щонайменше один проєкт, фактично пов’язаний зі старінням. Він дістав назву «Регуляція процесів оновлення клітин в організмі, фундаментальної основи тривалого збереження функціональної активності органів і тканин, здоров’я та активного довголіття людини». Особливо цікаво, пише видання, що його керівником значиться Марія Воронцова, яку в ЗМІ називають старшою дочкою диктатора Путіна.

За інформацією видання T-Invariant, Воронцова отримала грант за програмою фінансування наукових лабораторій світового рівня, хоча її Індекс Гірша — один із найважливіших наукометричних показників, що визначають затребуваність досліджень науковця, — значно нижчий, ніж в інших переможців конкурсу за цією програмою.

Реклама

Водночас розмір гранту за програмою, заявку на яку подала Воронцова, помітно більший, ніж звичайний, і може становити до 30 млн рублів, пише «Новая газета».

За інформацією видання, основна частина таких проєктів припала на 2021−2023 роки, коли підтримку отримали 34 заявки. Серед них — дослідження «Механізми вродженого імунітету у формуванні фізіологічного і патологічного старіння», спрямоване на пошук маркерів, що дають змогу прогнозувати нормальне або ускладнене старіння. Інший проєкт вивчає зв’язок змін у мозку й очах із хворобою Альцгеймера та способи запобігання її розвитку.

Загалом же 2025 року РНФ підтримав п’ять медичних проєктів, у назвах яких фігурує слово «старіння», підсумувало видання.

У вересні 2024 року, як повідомляли російські ЗМІ, кремлівський режим зажадав від російських науково-дослідних інститутів терміново надати їхні напрацювання щодо боротьби зі старінням.

Реклама

За даними видання «Медуза», з відповідним листом до них звернувся департамент науки та інноваційного розвитку МОЗ РФ.

При цьому головним лобістом програми зі створення «нових технологій заощадження здоров’я» став глава Курчатовського інституту Михайло Ковальчук, який є близьким другом російського диктатора Володимира Путіна.

«Ми отримали цей папір, і я, чесно кажучи, офігів. Сам посил мене спантеличив. Ну звичайно, нам зараз, крім цих старих пнів, відновлювати нікого, ага. Тобто рівно зараз (під час війни РФ проти України — ред.) ми маємо все кинути. Цей цинізм навіть спантеличує», — розповів журналістам співробітник одного з Національних медичних дослідницьких центрів РФ.

Нагадаємо, очільник Китаю Сі Цзіньпін порушив тему можливості подовжити життя до 150 років в особистій розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. Путіну та Сі зараз по 72 роки, і ніхто з них не призначив можливих наступників.