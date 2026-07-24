Путін витрачає мільярди вже не на перемогу: аналітик розповів, що добиває режим

Диктатор Путін / © Associated Press

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Війна проти України призвела до різкого погіршення міжнародного становища Росії та поставила під загрозу її довгострокові економічні й військові перспективи.

Про це пише військовий аналітик Рубен Джонсон у статті для National Security Journal.

За його оцінкою, уже в перші два місяці повномасштабної війни Росія втратила значну частину досягнень, яких досягла після розпаду СРСР.

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Джонсон зазначає, що країна фактично стала міжнародним вигнанцем, а її економічний розвиток був відкинутий на десятиліття назад.

Автор також звернув увагу на зростання внутрішнього невдоволення в Росії.

За його словами, у російських соціальних мережах дедалі частіше з’являються відео, на яких громадяни скаржаться на паливну кризу та інші наслідки українських ударів по критичній інфраструктурі.

Крім того, як стверджує аналітик, у Росії дедалі частіше лунають заклики до відставки диктатора Путіна.

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У статті наводяться дані, згідно з якими до кінця червня 2026 року російські війська змогли захопити лише 241 квадратну милю території України, зазнавши при цьому значних втрат.

Лише у червні, за словами Джонсона, Росія втратила близько 39 500 військових заради захоплення лише 12 квадратних миль.

Автор також нагадав про заяву Путіна, який цього тижня висловив сподівання, що російські війська до кінця 2026 року повністю окупують Донецьку область.

«Однак за нинішніх темпів наступу витіснення України з усього цього регіону займе ще 14 років, а з огляду на нинішні показники втрат це також коштуватиме життя ще мільйонам росіян», — вважає Джонсон.

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Водночас аналітик зазначає, що раніше Росії вдавалося перегруповувати війська після невдач на фронті та відновлювати наступальні можливості.

Проте тепер, за його словами, Кремль змушений використовувати резерви, які раніше забезпечували відновлення боєздатності армії.

«Але незабаром цих ресурсів може не залишитися. По всій території Росії удари українських безпілотників великої та середньої дальності знищують системи та об’єкти, на які його збройні сили могли б покладатися після кожної поразки на полі бою», — прогнозує Джонсон.

За його даними, за останні місяці українські удари уразили 25 російських нафтопереробних заводів, на які припадає 82% виробництва бензину в РФ.

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«Напад на гігантський Омський нафтопереробний завод на початку липня призвів до зупинки найбільшого постачальника палива в Росії, а зараз Україна завдає ударів по транзитних станціях, які забезпечують постачання нафти з нафтових родовищ до тих самих нафтопереробних заводів», — зазначив експерт.

За словами Джонсона, Україна системно завдає ударів по всьому ланцюгу російської нафтової галузі — від виробництва пального до його транспортування.

Він також зазначає, що під ударами опинилися пороми, танкери, електромережі та автомобільна інфраструктура, а дефіцит пального вже фіксується у 88 із 89 регіонів Росії.

Як наслідок, за обмежені запаси бензину та дизельного пального змушені конкурувати не лише військові, а й аграрні підприємства, транспортні компанії, промисловість і служби екстреної допомоги.

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Окремо аналітик звернув увагу на фінансові проблеми Росії.

У статті зазначається, що кредити, залучені для фінансування війни, щороку генерують близько 30 млрд доларів відсоткових платежів, корпоративний борг сягнув 98 млрд доларів, а Кремль експропріював у приватних власників активи на понад 58 млрд доларів.

На думку Джонсона, подальша мобілізація лише частково компенсує втрати армії, але водночас посилює кадровий дефіцит у цивільній економіці.

Він наголосив, що залучення нових військових означає вилучення робочої сили із заводів, фермерських господарств, транспортної сфери та інших критично важливих галузей.

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Підсумовуючи, аналітик зазначив, що, на думку багатьох експертів, Кремль уже витрачає ресурси не стільки заради перемоги у війні, скільки для збереження життєздатності самої Росії.

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