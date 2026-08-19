Путін визнав проблеми економіки Росії після українських ударів

Володимир Путін визнав шкоду від ударів по РФ / © ТСН

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Президент РФ Володимир Путін визнав, що удари українських безпілотників по російських промислових та інфраструктурних об’єктах завдають шкоди економіці Росії, однак назвав наслідки атак «некритичними».

Про це він сказав під час засідання ради зі стратегічного розвитку та національних проєктів. Його заяву цитує The Moscow Times.

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«Звісно, критичних наслідків від таких атак немає, не було й бути не може. Але шкоди вони нам, безумовно, завдають, це очевидно», — заявив Путін.

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За його словами, атаки по промисловості та інфраструктурі вже позначаються на темпах економічного зростання РФ.

«Як свідчать статистичні дані, економічна динаміка загалом скромна», — визнав російський президент.

Російська економіка гальмує

За наведеними в повідомленні даними, ВВП РФ у другому кварталі 2026 року зріс на 1,3% після скорочення на 0,2% у першому кварталі. За перше півріччя приріст становив лише 0,6% — майже вдвічі менше, ніж роком раніше.

Путін також фактично визнав необхідність державного фінансування відновлення пошкодженої інфраструктури. Він доручив уряду підготувати відповідну програму.

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«Логістичні, складські потужності, звісно, потребують відновлення, зокрема за участі держави», — заявив він.

Глава Кремля додав, що пошкоджені об’єкти необхідно відновлювати «на якісно новому технологічному рівні».

Що відомо про українські удари по РФ

Від початку 2026 року українські безпілотники регулярно атакують російські нафтопереробні підприємства. За наведеними оцінками, такі удари призвели до зупинки десятків великих НПЗ, а обсяги переробки нафти падали до найнижчих показників за багато років.

Окремим масштабним напрямком стали удари по логістичній інфраструктурі Wildberries. Пошкодження складів завдало значних збитків найбільшому російському маркетплейсу та змусило відновлювати частину його логістичної мережі. Українські атаки також вплинули на роботу портової інфраструктури на півдні Росії.

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Тож попри демонстративно оптимістичну оцінку Путіна, російська влада змушена визнавати конкретні економічні наслідки атак: пошкоджену інфраструктуру потрібно відновлювати за державний кошт, а уповільнення економічної динаміки вже фіксують офіційні статистичні показники. Це свідчить про відчутний економічний ефект кампанії далекобійних ударів.

Очевидно, у Кремлі розуміють справжню небезпеку українських атак. Недаремно Путін закликав уряд не лише відновлювати пошкоджені об’єкти, а й посилювати захист критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше головний економіст російського державного банку «Внешэкономбанк» Андрій Клепач заявив, що українські удари по портах, інфраструктурних об’єктах, хімічних підприємствах і нафтопереробних заводах завдають РФ дедалі відчутнішої шкоди.

Після цієї заяви про стагнацію, воєнну кризу та загрозу для «перемоги» у війні проти України економічного експерта звільнили з роботи.

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