Путін визнає катастрофу економіки РФ: інвестори тікають, бізнес урізає витрати

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Економіка Росії майже припинила зростання, а за підсумками перших п’яти місяців 2026 року валовий внутрішній продукт країни збільшився лише на 0,2%.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Як зазначає видання, за словами диктатора Путіна, у січні–травні економіка РФ додала лише 0,2%. Це у п’ять разів менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли зростання становило 1%, і майже у 20 разів повільніше, ніж у 2023–2024 роках, коли економіка Росії щорічно зростала більш ніж на 4% завдяки масштабним військовим витратам.

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«Найважливіше завдання зараз — запустити новий інвестиційний цикл, стимулювати структурні зміни у вітчизняній економіці», — заявив Путін під час наради з економічних питань.

Втім, на практиці найбільші російські державні компанії та підприємства, що належать найбагатшим бізнесменам країни, продовжують скорочувати інвестиційні програми.

За даними Росстату, у першому кварталі 2026 року інвестиції в основний капітал зменшилися на 14,3%. Це найгірший показник від 2009 року.

Віцепрем’єр РФ Олександр Новак пояснив, що основний внесок у це падіння зробили найбільші компанії, які загалом скоротили капітальні вкладення на 307 млрд рублів.

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Зокрема, «Новатек» майже удвічі зменшив фінансування проєкту «Арктик СПГ-2» — з 87 млрд до 46 млрд рублів.

«Газпром» також скоротив інвестиції — з 411 млрд до 376 млрд рублів. Крім того, інвестиційну програму компанії на 2026 рік урізали майже на третину.

Другий рік поспіль скорочує капітальні витрати й компанія «РЖД».

Водночас держкорпорація «Росатом» планує майже удвічі зменшити інвестиційну програму — з 1,66 трлн до понад 900 млрд рублів.

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Також приблизно на чверть скоротила свій інвестиційний бюджет компанія «Сєвєрсталь».

Попри заяви Путіна про нібито стійкість російської економіки, представники великого бізнесу визнають, що ключовою проблемою залишається висока облікова ставка Центрального банку РФ.

Через дорогі кредити компаніям дедалі складніше запускати нові інвестиційні проєкти, а внутрішній попит продовжує слабшати.

Економіст Ігор Ліпсіц зазначив, що Росія практично втратила можливість залучати іноземний капітал.

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За його словами, навіть китайські інвестори не поспішають вкладати кошти в російську економіку, тоді як внутрішні інвестиції стримують міжнародні санкції, високі країнові ризики та відсутність належного захисту приватної власності.

Додатковим негативним чинником стало скорочення прибутків бізнесу. За підсумками перших чотирьох місяців 2026 року вони знизилися на 10,3%, що суттєво обмежує можливості компаній фінансувати нові проєкти власними ресурсами.

Раніше повідомлялося, що заборона експорту дизельного пального може стати лише початком масштабних економічних проблем у Росії.

Ми раніше інформували, що українські атаки на склади Wildberries у Росії завдають нищівних ударів по військових потребах, логістиці армії і шкодять ворожій економіці.

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