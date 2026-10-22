Путін вже готує удар по Британії?: російські судна помітили біля стратегічних об'єктів НАТО

Володимир Путін / © РИА Новости

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Росія може використовувати риболовецькі траулери (промислове судно – ред.) для стеження за стратегічно важливими підводними кабелями Великої Британії. Журналісти виявили сотні випадків підозрілої активності російських суден поблизу комунікацій, від яких залежить робота британських банків, лікарень і транспортної системи.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на власне розслідування та джерела в НАТО.

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Видання проаналізувало дані про судноплавство за останні чотири роки й виявило понад 500 випадків, коли російські риболовецькі судна затримувалися безпосередньо над важливими підводними кабелями, що з'єднують Велику Британію з Європою та США. Інші траулери протягом багатьох кілометрів рухалися вздовж маршрутів прокладання цих комунікацій.

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Найбільшу активність зафіксували на північ від Шотландії. Там російські судна загалом провели 337 годин над трансатлантичним телекомунікаційним кабелем Atlantic Crossing-1.

У НАТО підтвердили, що відстежують діяльність російських цивільних суден поблизу британських вод. За словами джерела видання, деякі з них узагалі не демонструють ознак риболовлі.

«Ми чудово знаємо, чим займаються російські цивільні риболовецькі судна і де вони перебувають. На деяких із цих кораблів ніколи не бачили жодної риби на палубі», — розповів співрозмовник The Telegraph.

Британські урядовці також підтвердили, що Москва використовує комерційних посередників для створення загроз підводній інфраструктурі.

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Чим небезпечна активність російських суден

За оцінками експертів, Росія може збирати інформацію про точне розташування кабелів на морському дні, щоб використати її для можливих диверсій у майбутньому. Для цілеспрямованого пошкодження таких комунікацій необхідно знати їхні координати.

Масштаб загрози значний: від трансатлантичних кабелів, що передають дані між Британією та США, залежить близько 65 млрд фунтів стерлінгів британської економічної активності. Через глобальну підводну інфраструктуру щодня проходять фінансові операції на трильйони доларів. Крім того, у світі прокладено близько 20 тисяч миль підводних трубопроводів для транспортування нафти й газу.

У разі масштабної атаки пошкодження кількох кабелів одночасно, наприклад у Балтійському морі та Північній Атлантиці, могло б суттєво порушити зв'язок у Європі. За такого сценарію операторам було б складніше перенаправляти інтернет-трафік альтернативними маршрутами.

Занепокоєння посилилося після низки інцидентів із підводними комунікаціями. Зокрема, 25 грудня 2024 року танкер Eagle S, який пов'язують із російським тіньовим флотом, опинився в центрі розслідування пошкодження інтернет-кабелю між Фінляндією та країнами Балтії. Його якір також пов'язували з пошкодженням ще чотирьох підводних ліній.

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Крім того, за повідомленнями британських ЗМІ, навесні 2026 року військові Великої Британії виявили російські підводні човни поблизу архіпелагу Шпіцберген. Йшлося про ймовірну секретну операцію російського управління глибоководних досліджень ГУГИ з випробування технологій, здатних виводити з ладу підводні кабелі.

На тлі цих інцидентів західні розвідки побоюються, що Кремль розширює диверсійну діяльність у Європі та готує інструменти тиску на країни НАТО.

Водночас ще в липні 2022 року Володимир Путін затвердив морську доктрину РФ, яка передбачає підвищення мобілізаційного потенціалу риболовецьких і спеціальних суден.

При цьому, як зазначає The Telegraph, міжнародне законодавство саме по собі не забороняє російським суднам досліджувати підводні кабелі в міжнародних водах. Тому підозріла активність траулерів не є прямим доказом підготовки диверсій, хоча й викликає занепокоєння західних військових.

Загроза війни між Росією та НАТО: останні новини

Раніше у Великій Британії попереджали про найвищий за кілька десятиліть ризик втягування країни у військовий конфлікт. Як повідомляло Metro, британський урядовець назвав Росію та Володимира Путіна головною загрозою для держави, наголосивши, що Кремль постійно випробовує оборону Британії та НАТО.

За його словами, для стримування Росії необхідно нарощувати військові витрати, оскільки збереження оборонного бюджету на попередньому рівні вже недостатньо. Водночас британців закликали мати вдома базові запаси води, готівки та інших необхідних речей, але не піддаватися паніці.

На цьому тлі Москва посилила погрози Лондону через підтримку України. У російському МЗС заявили, що вважатимуть «законними цілями» британські військові об'єкти на українській території, якщо їх використовуватимуть для ударів по РФ. Кремль також пригрозив «діями у відповідь», перекладаючи відповідальність за можливу ескалацію на Велику Британію.

Крім того, Росія почала відновлювати запаси бронетехніки на військових базах, які спорожніли в перші роки повномасштабної війни. За даними «Радіо Свобода», OSINT-аналітики помітили на супутникових знімках нові та відремонтовані танки, БМП і бронетранспортери. Один з об'єктів із новими танками розташований приблизно за 500 км від кордонів НАТО.

Зокрема, аналітик Jonpy зафіксував поповнення 349-ї Центральної бази зберігання танків в Алтайському краї. Після попередніх постачань до 78 танків і понад 100 БМП там, імовірно, з'явилося ще кілька сотень машин. Серед них можуть бути відновлені Т-72Б3М та БМП-2, однак точну кількість і типи техніки через якість знімків встановити складно.

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