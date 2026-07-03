У Польщі готуються до провокацій з боку РФ / © Associated Press

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США попередили, що Росія планує провокацію на території Польщі. Це можуть бути удари ракетами, дронами або перетин кордону російськими солдатами.

Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела, близькі до президента Польщі Кароля Навроцького.

Як зазначає медіа, провокацію можуть розпочати вже за кілька місяців.

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«Сценарії провокацій можуть включати атаку дронів на об’єкти критичної інфраструктури, такі як електростанції, або імітацію повітряних ударів, що змусить Польщу задіяти свої системи протиповітряної оборони. Чиновники також не виключають невелике наземне вторгнення військових РФ або Білорусі до прикордонних регіонів», — йдеться у публікації.

Ймовірний напад РФ на країни НАТО — що відомо

Естонія, Латвія та Литва розробляють евакуацію 400 000 осіб на випадок нападу Росії. Країни Балтії вже давно попереджають своїх партнерів по НАТО про потенційну російську агресію. Усе через нещодавні кібератаки, дезінформаційні кампанії та порушення їхнього повітряного простору російськими винищувачами й безпілотниками.

Хоча Росія заперечує будь-які наміри нападу на НАТО, ці три країни, які в минулому були анексовані Москвою, подвоїли свої витрати на оборону після повномасштабного вторгнення до України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза для країн НАТО з боку Росії стане реальністю не через роки, а за кілька найближчих місяців.

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Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, додав, що, хоча сьогодні в Москви немає ресурсів для повномасштабної війни проти Європи, не можна відкидати, що до 2028 року вони можуть з’явитися. Це стане можливим, якщо в Росії проведуть мобілізацію.

Аналітики зазначають, що протягом останніх років Росія брала участь у різноманітних відкритих та прихованих атаках на держави НАТО, серед яких диверсійні місії, радіоелектронні перешкоди, глушіння GPS-сигналів та підпали.

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