Британія / © Фото з відкритих джерел

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Міністр оборони Великої Британії Вес Стритінг заявив, що російський президент Володимир Путін може припинити війну в Україні будь-якої миті, якщо сам цього захоче. За його словами, попри заяви Кремля про небажання воювати з Європою, Росія вже веде війну на європейському континенті.

Про це заявив британський міністр оборони Вес Стритінг.

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Він наголосив, що європейські країни хотіли б вірити запевненням Путіна про відсутність намірів розпочинати війну проти Європи. Однак, за словами Стритінга, реальні дії російського президента суперечать цим заявам.

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«Але, на жаль, зараз він веде війну в Європі. Війну, яку міг би завершити вже сьогодні», — зазначив міністр.

Стритінг також назвав війну Росії незаконною та неспровокованою. Він підкреслив, що Путін може припинити бойові дії в будь-який момент за власним рішенням.

«Ця війна була неспровокованою та незаконною, і він може припинити її будь-якої миті, якщо сам цього захоче», — заявив голова британського оборонного відомства.

Нагадаємо, щонайменше один із 4 британських атомних підводних човнів класу Vanguard, що зараз одночасно перебувають у морі, несе балістичні ракети «Трайдент» із ядерними боєголовками, тоді як два інші, за наявною інформацією, можуть брати участь у випробуваннях або підготовці до майбутніх операцій.

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А 3 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Водночас у частині штатів обиратимуть нових губернаторів.

Вибори в Америці Трампа сьогодні нагадують процеси в пострадянській країні середини 90-х років. І в епіцентрі політичних маніпуляцій та звинувачень опинилася Україна.

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