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Вже у Європі: в Британії зробили заяву, коли Росія може закінчити війну
Міністр оборони Великої Британії Вес Стритінг заявив, що Володимир Путін може завершити війну проти України вже сьогодні, якщо захоче.
Міністр оборони Великої Британії Вес Стритінг заявив, що російський президент Володимир Путін може припинити війну в Україні будь-якої миті, якщо сам цього захоче. За його словами, попри заяви Кремля про небажання воювати з Європою, Росія вже веде війну на європейському континенті.
Про це заявив британський міністр оборони Вес Стритінг.
Він наголосив, що європейські країни хотіли б вірити запевненням Путіна про відсутність намірів розпочинати війну проти Європи. Однак, за словами Стритінга, реальні дії російського президента суперечать цим заявам.
«Але, на жаль, зараз він веде війну в Європі. Війну, яку міг би завершити вже сьогодні», — зазначив міністр.
Стритінг також назвав війну Росії незаконною та неспровокованою. Він підкреслив, що Путін може припинити бойові дії в будь-який момент за власним рішенням.
«Ця війна була неспровокованою та незаконною, і він може припинити її будь-якої миті, якщо сам цього захоче», — заявив голова британського оборонного відомства.
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