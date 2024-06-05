Путін вже 5 років носить бронежилет: у ГУР розповіли про заходи безпеки очільника Кремля

Путін так боїться, що використовує своїх двійників навіть на офіційних заходах.

Очільник Кремля Володимир Путін останні 5 років заради власної безпеки носить бронежилет.

Про це АрміяInform повідомив речник ГУР МОУ капітан Андрій Юсов.

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"Людина, схожа на путіна, регулярно його використовує, принаймні, останні 5 років", — заявив він.

Зауважимо, що 4 червня 2024 року в інформаційному просторі з'явилася інформація, що Путін, за рекомендацією своєї служби безпеки, почав носити під одягом бронежилети на публічні заходи на відкритому повітрі.

Юсов також додав, що Путін використовує своїх двійників навіть на офіційних заходах.

Нагадаємо, напередодні The Moscow Times з посиланням на близькі до Кремля джерела повідомив, що Путін почав одягати бронежилет на публічні заходи.

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