Путін вже готується до наступної війни: хто за списком після України

Навіть через два роки після вторгнення до України Росія продовжує готуватися до можливого конфлікту з НАТО, реструктуризуючи та нарощуючи свої збройні сили.

Росія вже готується до наступної війни. Ймовірно, йдеться про конфлікт з НАТО, який може статися протягом наступних 10 років.

Про це пише Foreign Policy з посиланням на представників розвідки Естонії.

Керівники зовнішньої та військової розвідки Естонії заявили в інтерв'ю видання, що через два роки після повномасштабного вторгнення РФ до України Кремль реструктурує та розширює армію, очікуючи конфлікту з НАТО протягом 10 років.

Естонські розвідники зазначають, що Росії вдалося переналаштувати економіку на воєнні рейки, тому "все більш-менш знову йде за планом" для РФ.

За словами генерального директора Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росіна, російські воєначальники навчилися на помилках початкових етапів війни та адаптуються з нехарактерною швидкістю.

"Схоже, що росіяни в принципі перетворюються на організацію, яка навчається в армії", - сказав він.

Росін додав, що росіяни завжди "вирішували проблеми" завдяки масовості. На його думку, реформи російської армії, ймовірно, призведуть до створення низькотехнологічного війська радянського зразка з "великою вогневою потужністю та артилерією".

Естонський розвідник вважає, що війна Росії з НАТО не є неминучою, але ще варто зробити багато для стримування Кремля.

"Багато сценаріїв майбутнього залежать від нашої діяльності на Заході... Конкретне завдання, полягає в тому, щоб зробити Україну успішною у цій війні, тому що майбутнє Європи сильно залежить від результату цієї війни", - заявив Росін.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Альянс не відчуває військової загрози від Росії, оскільки вона майже всі свої сухопутні війська задіяла в агресивній війні проти України.

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