Путін вже сьогодні збирається "узаконити" своїм підписом захоплення українських територій

Президент РФ 4 жовтня збирається підписати "закон" про захоплення і спробу анексії українських територій.

Ймовірно, 4 жовтня російський диктатор Володимир Путін "узаконить" своїм підписом захоплення Луганщини та Донеччини, а також частин Херсонської та Запорізької областей.

Таку заяву зробив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Раніше відповідне рішення ухвалили на Раді Федерації РФ. Завершити процедуру спроби анексії Кремль планує шляхом внесення поправок до Конституції Росії на підставі відповідного указу Путіна. Про це стало відомо зі слів очільника комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і держбудівництва Андрія Клішаса.

Пізніше з’явилася інформаці про те, що члени Ради Федерації РФ схвалили відповідний федеральний конституційний закон.

Нагадаємо, на церемонії у Кремлі 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових референдумів, проведених окупантами в цих регіонах.

Пізніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін вніс законопроєкт щодо анексії тимчасово окупованих територій України. В документі заявлено, що всі громадяни України та особи без громадянства, які проживають на території окупованих регіонів на день анексії, "визнаються" громадянами РФ.

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