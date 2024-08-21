Путін вже зовсім скоро буде змушений оголосити "таємну" мобілізацію — BILD

Росія готується до прихованої мобілізації. Це стає очевидним на тлі численних втрат, яких зазнала російська армія за останній час, особливо після подій в Курській області.

Так вважають редакторка BILD Жанна Плауманн та військовий аналітик видання Юліан Рьопке.

За міжнародними оцінками, від лютого 2022 року загинуло від 110 до 140 тисяч російських військових.

Прагнення Володимира Путіна збільшити чисельність військ, які воюють в Україні, очевидне: чоловіків залучають високими виплатами, на строковиків чинять тиск, щоб вони підписували контракти. Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що Росія збільшила чисельність своїх військ в Україні з 400 тисяч осіб на початку року до 600 тисяч на поточний момент, а до кінця року планує збільшити цю кількість до 800 тисяч військовослужбовців.

Проте кошти, які мають російські регіони для набору контрактників, закінчуються.

"Назріває масштабна мобілізація. Є припущення, що Путін може використати наступ ЗСУ у Курській області, щоб призвати на службу більше росіян. Щоправда, зробити це, швидше за все, намагатимуться "без офіційного оголошення, таємно", — пишуть Плауманн та Рьопке.

Нагадаємо, Москва намагається захистити Курську область від можливого українського наступу, залучаючи спеціалістів з інших військових підрозділів. Однак використання таких фахівців як піхоти може виявитися неефективним, каже британська розвідка.

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