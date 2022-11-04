Путін взув спеціальні туфлі та виліз на бордюр для спільного фото з дітьми

У п’ятницю, 4 листопада, під час публічної церемонії на Красній площі в Москві з нагоди Дня народної єдності Росії президент РФ Володимир Путін взув туфлі на високих підборах і товстій підошві і навіть заліз на бордюр для групового фото. Усе це для того, щоб приховати свій малий зріст, який помітний навіть на тлі дітей.

Фото, на яких легко помітити всі хитрощі Путіна, опубліковано на офіційному сайті Кремля.

Для п’ятничної церемонії Путін вибрав туфлі на високих підборах і товстій підошві, які зробили його вищим на кілька сантиметрів.

Спеціальне взуття російського президента легко зауважити на фото, зроблених під час покладання ним квітів до пам'ятника Мініну й Пожарському на Красній площі.

Путіна супроводжувала група дітей та молоді, частина з яких була одягнена в камуфляжну військову форму. Але навіть на тлі дітей та підлітків Путін видавався ліліпутом. На групових фото президент РФ скористався бордюром біля основи пам’ятника, на який піднявся, щоб набрати ще кілька сантиметрів.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що у Путіна є щонайменше троє двійників. Українська розвідка їх розрізняє за жестами.

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