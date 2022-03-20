Путін як реінкарнація Гітлера: чому промова Зеленського перед Кнессетом стане поворотною в стосунках з Ізраїлем

Путін як реінкарнація Гітлера: чому промова Зеленського перед Кнессетом стане поворотною в стосунках з Ізраїлем

У своєму виступі український президент звернув увагу на нацистську риторику, яку використовує господар Кремля.

Голова групи з міжпарламентських зв'язків з державою Ізраїль, народний депутат Георгій Логвинський вважає, що виступ президента Зеленського у Кнесеті стане поворотним в історії відносин наших держав.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Зеленський у своєму виступі дуже правильно наголосив на тому, що Україна сьогодні на одній сторінці історії з Ізраїлем.

“Ми – два народи, яких хотіли і хочуть знищити, але ми вистоїмо. У євреїв України сьогодні дежавю – 80 років тому їх хотіли стерти з лиця землі за те, що вони євреї, а сьогодні – за те, що вони є українцями”, - зауважив Логвинський.

На його думку, депутати Кнесета зрозуміли це, а також були вражені тим наскільки схожа риторика Путіна і вождя нацистської Німеччини.

“Абсолютним шоком стало для них те, що Путін як реінкарнація Гітлера використовує навіть ту саму термінологію, що й 80 років тому. Я вже отримав багато дзвінків від друзів-депутатів та ізраїльських журналістів – "не може бути! Не може бути, що слова "остаточне рішення", що означають Голокост, сьогодні повторюються Путіним щодо українців. Може, друзі мої, на жаль – Зеленський цитував і закликав вас перевірити першоджерело”, - зауважив Георгій Логвинський.

Нардеп також зацитував той фрагмент зі звернення Путіна, де були використані ці слова: “Але що хочу наголосити і прошу звернути на це увагу: якби наші війська діяли тільки на території народних республік, допомогли їм звільнити свою землю, це не стало б ОСТАТОЧНИМ РІШЕННЯМ, не призвело би до миру і не ліквідувало б докорінно загрози”.

Логвинський вважає, що ця фраза, яку нагадав президент Зеленський, стала точкою неповернення, бо “ніколи не зможуть вибачити ізраїльтяни спроби повторення своєї трагедії”.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у неділю, 20 березня, виступив перед парламентом Ізраїлю. У своїй промові він закликав допомогти Україні та порівняв дії Росії з нацистською Німеччиною.

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