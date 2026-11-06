Путін йде на відвертий конфлікт ще з однією країною: США відправляють війська до її кордонів

Путін / © Associated Press

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Кремль посилює ескалацію у Балтійському регіоні, провокуючи черговий виток напруженості та фактично йдучи на відвертий конфлікт із Фінляндією. У відповідь на зростаючу загрозу російських підводних диверсій Сполучені Штати направляють групу морських піхотинців до Балтійського моря.

Група з 48 військовослужбовців 2-го розвідувального батальйону 2-ї дивізії морської піхоти США діятиме разом із Береговою бригадою Фінляндії в межах місії НАТО Baltic Sentry, пише TechRadar.

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Технологічна відсіч підводним диверсіям РФ

Головне завдання американських розвідників — не вогнева сила, а високотехнологічна розвідка та спостереження. Морпіхи використовуватимуть безпілотні авіаційні системи й прибережні сенсори для передачі даних у реальному часі до об’єднаного центру НАТО.

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Командувач сил морської піхоти США в Європі та Африці генерал-майор Деніел Шіплі заявив, що спільна робота з фінськими союзниками дозволить створити «злагоджену та смертоносну команду для стримування гібридних загроз у прибережній зоні Балтики».

Гібридна війна Росії проти європейської інфраструктури

Перекидання сил відбулося на тлі цілої серії підозрілих інцидентів у Балтійському морі:

Пошкодження кабелів

У листопаді 2024 року в морі було обірвано два волоконно-оптичні кабелі, а на Різдво пошкоджено силовий кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією разом із чотирма телекомунікаційними лініями.

Російські «проксі»

Розслідування журналістів зафіксувало понад 500 випадків, коли 17 російських траулерів тривалий час зависали над підводними кабелями між Британією, Європою та США.

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Навчання з підводного саботажу

Весною 2026 року союзники НАТО зірвали навчання російського спецпідрозділу GUGI біля Свальбарду, де випробовували пристрій для непомітного перерізання кабелів.

Крім цього, Москва вдається до систематичних порушень повітряного простору країн Балтії, влаштовує підпали через спецслужби в Естонії та погрожує ядерною зброєю у разі спроб ізолювати Калінінград.

Позиція НАТО та США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відкинув ядерні погрози Кремля, наголосивши: «Якщо щось станеться, ми готові дати відсіч». Попри прохання Пентагону до країн Балтії уникати зайвої публічної ескалації, присутність американських морпіхів поруч із фінськими військовими надсилає чіткий сигнал Москві: критична інфраструктура союзників перебуває під цілодобовим захистом.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб оцінив ризик прямої агресії Росії проти своєї країни. У той час, як президент України Володимир Зеленський попереджає, що Росія може поширити свою війну за межі України, Стубб обирає помітно спокійніший тон і не розділяє побоювань, що РФ нападе на його країну.

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