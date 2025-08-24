Очільник Кремля Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Очільник Кремля Володимир Путін вирушить із візитом до Китаю на чотири дні.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на інфомрацію так званого журналіста Павла Зарубіна.

Путін готується до чотириденного візиту до Китаю, який відбудеться вже наступного тижня, тобто від 25 серпня.

Реклама

За інформацією Зарубіна, у програмі перебування передбачені «масштабні переговори», однак їх тематика наразі не розкривається.

Крім того, очікується, що Путін візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який проходитиме у місті Тяньцзінь з 31 серпня по 1 вересня.

Нагадаємо, раніше голова зовнішньополітичного відомства РФ заявив, що президента України Володимира Зеленського у Кремлі вважають «нелегітимним», але готові з ним зустрітися яз з «главою режиму».

Зокрема, очільник МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що можлива зустріч Путіна із українським главою Володимиром Зеленським не обговорювалася під час саміту на Алясці. За його словами, ця тема виникла пізніше «експромтом».