Путін "їсть попкорн" у Кремлі: в ЄС попередили про небезпечні наслідки війни на Близькому Сході

Володимир Путін / © Associated Press

Загострення на Близькому Сході вже впливає на світові енергетичні ринки. У Євросоюзі заявили, що зростання цін на нафту і газ напряму вигідне Кремлю та допомагає фінансувати війну Росії.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель.

За словами європейського дипломата, нинішня ситуація фактично працює на користь Кремля.

«Є один чоловік, який зараз сидить у Кремлі перед телевізором і їсть попкорн — це Путін. Тому що рублі надходять, каса наповнюється, нафта дорожчає, газ дорожчає. Він той, хто виграє від цієї ситуації», — наголосив Беттель.

Він додав, що розраховує на усвідомлення цього факту з боку США.

«Сподіваюся, що президент Сполучених Штатів це розуміє, адже зараз саме він наповнює воєнну касу Володимира Путіна», — заявив міністр.

Беттель також розповів, що напередодні обговорював ситуацію з послами країн Перської затоки, зокрема питання безпеки Ормузької протоки.

За його словами, попри загострення, реакція регіону виглядає стриманою.

«Мушу сказати, що сьогодні ми дещо здивовані спокоєм країн Перської затоки з огляду на те, що відбувається на місцях. Не можна нічого виключати на завтра», — зазначив він.

Міністр наголосив, що атаки Ірану тривають, і ситуація може погіршитися.

«Ми бачимо, що атаки Ірану тривають, тому дуже важливо їх засуджувати. У будь-якому разі це і буде найближчою реальністю», — підсумував Беттель.

У ЄС попереджають: подальше загострення конфлікту може ще більше вплинути на енергетичні ринки та глобальну економіку.

Нагадаємо, загострення на Близькому Сході, зокрема удари США та Ізраїлю по Ірану, суттєво вплинуло на глобальні енергетичні ринки. Через ризики для судноплавства в Ормузькій протоці — ключовій артерії, через яку транспортується значна частина світової нафти — ціни на енергоносії різко зросли. Це створило сприятливі умови для країн-експортерів, зокрема Росії.

За оцінками аналітиків Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), доходи РФ від експорту енергоресурсів сягнули близько 500 млн доларів на добу, що перевищує попередні показники. Зростання цін дозволяє Кремлю компенсувати втрати від санкцій і нарощувати фінансові ресурси.

Експерти наголошують, що геополітична нестабільність традиційно грає на користь авторитарних енергетичних держав. За словами фахівців, навіть короткострокові коливання ринку можуть приносити Росії мільярдні прибутки, які спрямовуються на фінансування війни проти України.

Додатковим фактором є ризик пом’якшення санкційної політики. Аналітики застерігають, що будь-яке послаблення обмежень на російську нафту може призвести до зростання доходів Кремля, адже зникне ціновий дисконт, який діяв раніше.

Водночас країни Заходу намагаються стабілізувати ринок. Зокрема, держави G7 та Міжнародне енергетичне агентство оголосили про безпрецедентне вивільнення сотень мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів, щоб стримати ціни.

Попри це, російська нафта вже перевищує закладені в бюджет показники, а її вартість залишається значно вищою, ніж до початку нового витка конфлікту.

На цьому тлі українська влада попереджає: Кремль може бути зацікавлений у затягуванні війни на Близькому Сході, щоб зберегти високі ціни на енергоносії та відвернути увагу міжнародної спільноти від війни проти України.

До слова, як зазначає президент України Володимир Зеленський, якщо раніше Іран постачав Росії ударні безпілотники, то тепер Москва, ймовірно, передає Тегерану власні модифікації дронів, виробництво яких було налагоджене на території РФ. Це свідчить про поглиблення військово-технічного партнерства між двома державами.

Паралельно з цим, конфлікт у регіоні має економічні наслідки, вигідні для Кремля. Зокрема, удари по нафтовій інфраструктурі та загрози судноплавству в Ормузькій протоці впливають на глобальні ринки енергоносіїв, провокуючи зростання цін на нафту.

За словами Зеленського, з початку ескалації доходи Росії від експорту нафти суттєво збільшилися і можуть сягати близько 150 млн доларів на добу. Ці кошти, за оцінками української влади, спрямовуються на фінансування війни проти України.