Путін їздив у "зону СВО" в Ростові-на-Дону: ЗМІ провели розслідування та з'ясували, де насправді був диктатор

"Штаб російських військ у СВО" із Росії нікуди не виїжджав.

Розслідувачі з'ясували та надали фото докази того, що президент РФ Володимир Путін не відвідував тимчасово окуповані території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство-Новости".

Джерело надало докази того, що Путін відвідував штаб військ Південного військового округу (ЮВО), який наразі в Ростові-на-Дону.

У матеріалі надали фото для порівняння та проаналізували відео, що опублікував офіційний телеграм-канал Кремля.

"Великий круглий стіл зі штабу ПВО і інтер'єри кімнати, де він знаходиться, збігаються з "Тому ж штаб у листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також стверджувалося, що міністр перебуває в "зоні проведення спецоперації", - зазначено в джерелі.

Раніше ми писали, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив про візит Володимира Путіна у зону так званої "спецоперації" та спілкування з командуванням військ ЗС РФ.

В Росії зазначали, що 16 грудня Путін не лише відвідав оперативний штаб армії, а й провів нараду з найвищим військовим керівництвом.

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