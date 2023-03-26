Путін, ймовірно, хотів розмістити ядерну зброю в Білорусі ще до війни - ISW

Лукашенко запропонував Росії розмістити ядерну зброю на території країни ще 2021 року.

Президентдикттр РФ Володимир Путін мав намір розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення до України. Втім, згодом "фюрер" утримався від ідеї, вирішив поєднати розміщення ядерки в Білорусі з початком нової інформаційної кампанії із залякування України та країн ЄС.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Наголошується, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував Москві розмістити ядерну зброю на території Білорусі ще 30 листопада 2021-го. У лютому 2022-го Мінськ скасував конституційний пункт, що закріплює нейтральний статус його країни.

У січні та лютому 2022-го експерти ISW прогнозували, що Путін може спробувати розмістити тактичну або стратегічну ядерну зброю в Білорусі в межахширших зусиль щодо поглиблення російського контролю над Мінськом. Путін, ймовірно, утримався від такого розгортання на початку вторгнення, аби берегти можливість розмістити її в межах майбутньої інформаційної операції з маніпулювання Заходом, наголошують аналітики.

" ISW продовжує оцінювати, що Путін не схильний до ризику, який неодноразово погрожує застосувати ядерну зброю без будь-якого наміру виконувати дії, щоб зламати рішучість Заходу ", - наголошують у звіті.

Нагадаємо, Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Він сказав, що 1 липня Росія завершує будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. Та додав, що Росія не планує передавати "ядерку", але якось розмістить її там.

У США обережно прокоментували наміри Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі. Путін зробив цю заяву в момент зростання напруженості із Заходом через війну в Україні та коли деякі російські коментатори припускають можливі ядерні удари.

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